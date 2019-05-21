Руслан Хомчак став новим начальником Генштабу [ Редактировать ]
У Збройних Силах України новий начальник Генштабу. Президент Зеленський звільнив з цієї посади Віктора Муженка. Іншим своїм Указом він призначив замість нього генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.
До сьогодні він обіймав посаду начальника штабу сухопутних військ. Нагадаю, Віктор Муженко командував збройними силами України з 2014 року.
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