"Я сам никуда не пойду": Саакашвили выступил с заявлением [ Редактировать ]
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили не будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду.
"Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политической власти на Украине, полностью избавится от барыжников и людей, которые грабили Украину. Я буду делать все, чтобы пришло много новых людей", - заявил Саакашвили после возвращения в Украину.
Политик отметил, что он хочет помочь украинцам строить новую страну. Он подчеркнул, что Украине и президенту выпал исторический шанс участвовать в "строительстве нового государства".
Он выразил убеждение, что Украина может сделать рывок в развитии, только отказавшись от всего, что было сделано, начиная с обретения ею независимости в 1991 году "в смысле так называемого государственного строительства, а реально - разрушения страны".
29 мая грузинский политик вернулся в Украину. Также сообщалось, что что партия Саакашвили будет участвовать в выборах в Раду.
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