В среду, 29 мая, в трех церквях Киевской области произошли кражи имущества. В одной из них похитили икону Божьей матери, во второй и третьей - крестики, деньги и старинные иконы, передает "Информатор".

На данный момент полиция проводит следственные действия.

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Первый случай произошел в Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района (Киевская область). Священнослужитель сообщил правоохранителям, что из церкви ночью воры похитили икону Божьей матери, стоимость которой устанавливается.

В поселке Калита Броварского района из местной церкви похитили серебряные крестики, пожертвования в виде денежных средств и старинные иконы 17 и начала 19 века. Третий случай произошел в Вышгороде. Из местной церкви неизвестные вынесли пять икон, две из которых датированы концом 19 и началом 20 века.

Во всех случаях злоумышленники проникли в храмы путем взлома замков. На данный момент полиция проводит следственные действия и устанавливает личности преступников, причастных к данным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Киеве дерзко ограбили мать с ребенком, а также в Днепре мужчина ограбил пенсионерку в лифте.