В Киеве произошло дерзкое ограбление женщины с ребенком. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

"На Гончара, 96, эта подделка на человека украла мобильный телефон Samsung. Украло у мамы, которая была с детской коляской. Его задержали правоохранители Шевченковского КП. Зовут Сергей Евгеньевич. Он находился в розыске за полицией города Сумы", - говорится в сообщении.

На днях злоумышленники напали на народного депутата в его собственном доме. Также сообщалось, что под Черниговом ограбили и убили пенсионерку.