В Киеве дерзко ограбили мать с ребенком (фото) [ Редактировать ]
В Киеве произошло дерзкое ограбление женщины с ребенком. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.
"На Гончара, 96, эта подделка на человека украла мобильный телефон Samsung. Украло у мамы, которая была с детской коляской. Его задержали правоохранители Шевченковского КП. Зовут Сергей Евгеньевич. Он находился в розыске за полицией города Сумы", - говорится в сообщении.
На днях злоумышленники напали на народного депутата в его собственном доме. Также сообщалось, что под Черниговом ограбили и убили пенсионерку.
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