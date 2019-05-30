Павло Клімкін оголосив про відставку

Міністр закордонних справ України оголосив про відставку. Про це Павло Клімкін повідомив на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що заяву написав сьогодні, а в понеділок, 20 травня, в день інавгурації Володимира Зеленського, скерує її до Верховної Ради і новому президенту