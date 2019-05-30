В Україну прибудуть керівники МЗС країн Європи [ Редактировать ]
Сьогодні до України прибудуть керівники МЗС Німеччини, Франції, Польщі та Швеції. Про це "Інтерфаксу" заявив очільник українського міністерства Павло Клімкін.
Заплановані зустрічі голів МЗС в українському зовнішньополітичному відомстві, а також із президентом Володимиром Зеленським. Основна мета візитів - засвідчити постійну європейську підтримку України.
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