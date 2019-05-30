Под Черкассами будут судить мужчину за изнасилование и грабеж, которые он совершил в строительном вагончике, сообщает "УНН".

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Стало известно, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении строительного вагончика в городе Черкассы, изнасиловал женщину и похитил ювелирные украшения потерпевшей, причинив ей материальный ущерб в размере 2500 гривен.

Злоумышленника арестовали, сейчас он ожидает решения суда. За это ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зарубил товарища и украл деньги.