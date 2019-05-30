Мужчина изнасиловал жертву в строительном вагончике [ Редактировать ]
Под Черкассами будут судить мужчину за изнасилование и грабеж, которые он совершил в строительном вагончике, сообщает "УНН".
Стало известно, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении строительного вагончика в городе Черкассы, изнасиловал женщину и похитил ювелирные украшения потерпевшей, причинив ей материальный ущерб в размере 2500 гривен.
Злоумышленника арестовали, сейчас он ожидает решения суда. За это ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зарубил товарища и украл деньги.
по теме
Мужчина с ножом и битой вымогал деньги у детей
В Черниговской области мужчина с ножом и битой вымогал деньги у несовершеннолетних
Под Киевом подорвали ресторан
В четверг, 23 мая, под Киевом в Обухове прогремел взрыв
Под Запорожьем зверски убили девушку с инвалидностью
Под Запорожьем мужчина совершил убийство молодой женщины с инвалидностью
Под Одессой нашли труп бизнесмена
Под Одессой нашли труп бизнесмена, который является руководителем тираспольского предприятия
В Киеве через соцсети продавали запрещенные препараты
В суд направлено дело в отношении преступной группы, которая занималась продажей незаконных препаратов, в состав которых входили анаболические стероиды