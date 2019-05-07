В Черкасской области машина посла Канады Романа Ващука застряла на бездорожье в грязи. Об этом посол рассказал в Twitter.

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"Черкасская область известна своим черноземом. В сочетании с глиной, скользкий после дождей, он может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (вроде меня)", - написал Ващук.

Он рассказал, что выбраться из "ловушки" ему помог Руслан из села Буда, который вытолкнул машину.

"Все хорошо, что хорошо заканчивается", - сказал посол.

#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWell pic.twitter.com/ze0DvjQrgY — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 6 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал приоритеты в политике, а также что в Украине выбрали главу Антикоррупционного суда.