Под Черкассами авто посла Канады застряло в грязи (фото) [ Редактировать ]
В Черкасской области машина посла Канады Романа Ващука застряла на бездорожье в грязи. Об этом посол рассказал в Twitter.
"Черкасская область известна своим черноземом. В сочетании с глиной, скользкий после дождей, он может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (вроде меня)", - написал Ващук.
Он рассказал, что выбраться из "ловушки" ему помог Руслан из села Буда, который вытолкнул машину.
"Все хорошо, что хорошо заканчивается", - сказал посол.
#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWell pic.twitter.com/ze0DvjQrgY— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 6 мая 2019 г.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал приоритеты в политике, а также что в Украине выбрали главу Антикоррупционного суда.
по теме
Госдолг Украины: Маркарова озвучила прогноз
Уровень государственного долга Украины к ВВП планируют снизить до 49%
Российские паспорта для украинцев: в МИД сделали важное заявление
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест
Убийство Гандзюк: суд отложили из-за неявки прокурора
В среду, 24 апреля заседание в Киевском апелляционном суде по рассмотрению апелляции на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру перенесли
Четвертый глава ОГА уходит в отставку
Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что подаст в отставку сразу после инаугурации нового президента Украины
Выборы-2019: когда объявят официальный результат
Такую дату назвал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко