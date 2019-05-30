В Днепре таксист сбил девочку и скрылся (видео) [ Редактировать ]
В среду, 29 мая, в Днепре на проспекте Сергея Нигояна произошло ДТП. Таксист на Daewoo Lanos сбил девочку пешехода. Потерпевшую госпитализировали, передает "Информатор".
Отмечается, что авария произошла примерно в 23:20.
Со слов очевидцев, автомобиль Daewoo Lanos с шашкой такси ехал по проспекту Сергея Нигояна в сторону центра города. Девочка 9 лет, переходила дорогу по пешеходному переходу напротив военкомата.
Фото: Информатор
Водитель зацепил ее боком машины и уехал с места происшествия. Девочку с ушибами и травмой ноги госпитализировали. Полиция розыскивает виновника происшествия.
Ранее сообщалось, что в Днепре водитель сбил мужчину на переходе, а также в Польше украинские студенты попали в ДТП.
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