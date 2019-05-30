Сенченко пішов з "Батьківщини" заради власного проекту, а не для розвалу партії [ Редактировать ]
Народний депутат Андрій Сенченко, один із найближчих соратників Юлії Тимошенко у "Батьківщині" вийшов з партії для розвитку власного проекту. А не задля шкоди Тимошенко. Він має всі шанси пройти у Верховну Раду. Про це в коментарі Gazeta.ua розповідає військовий експерт, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.
Олександр Скіпальський, екс-начальник Управління військової контррозвідки СБУ
"Це в жодному разі не спроба розділити чи розсварити партію Тимошенко. У кадровій політиці "Батьківщини" уже давно не було змін. Замість участі у прийнятті важливих рішень, члени партії займалися лише політичними проектами. А сама Юлія Володимирівна налаштована на компроміси із новим президентом, аби отримати посаду. До прикладу, хоче очолити Кабмін", - каже експерт.
Сенченко створює свою партію, щоб приймати активну участь у важливих для країни проектах. До цього його ідеї не отримували необхідної підтримки в однопартійців, вважає Скіпальський.
Андрій Сенченко - голова громадського правозахисного руху "Сила права"
"Усі його ідеї не отримали необхідної підтримки членів партії. Тому й він вирішив покинути "Батьківщину". Найбільше його турбує війна на сході країни та ситуація із Кримом. Зокрема тому, що сам родом із Сімферополя. В цих питаннях у нього достатньо досвіду. Свого часу був заступником голови Адміністрації президента, займався визволенням заручників, особисто вів із терористами переговори про виведення з Криму українських військових та військової техніки. У Тимошенко очолював "Воєнний кабінет".
У Сенченка є шанси пройти до парламенту із новою політичною силою.
"Усе залежить від того, кого він візьме собі в соратники, та яку кампанію розгорне. До нього можуть долучитись представники Ветеранського руху, атовці, представники ЗСУ, юристи і правозахисники. Серед них у Сенченка чималий авторитет", - додав Олександр Скіпальський.
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