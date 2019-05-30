В компании Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin. Они отличаются от классических рекламных фильтров вроде AdBlock тем, что блокируют баннеры еще до их загрузки на компьютер или смартфон\. пишет internetua.com.

Для этого современные блокировщики используют программный интерфейс (API) webRequest в Chrome. В рамках комплекса изменений в систем расширений Chrome под названием Manifest V3 Google запретит расширениям Chrome на компьютерах индивидуальных пользователей управлять работой webRequest. Как пишет 9to5google.com, останется такая возможность лишь у корпоративных пользователей, использующих Chrome как часть платного пакета приложений и сервисов G Suite.

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Впервые о предстоящих изменениях объявили в январе. Планы лишить пользователей самого популярного браузера в мире самим решать, как выглядят сайты у них на компьютере, вызвали недовольство, но в Google настаивают на своем. Компания, зарабатывающая большую часть выручки на рекламных сервисах, видимо больше не может позволить своим "бесплатным" пользователям чрезмерный уровень свободы.

Остающиеся в браузере Google способы блокировки рекламы имеют ряд ограничений. Например, список правил блокировки, включающий типичные адреса рекламных систем, ограничен в Chrome в настоящее время 30 000 записей, в то время как популярные списки вроде EasyList насчитывают более 75 000 правил. В Google говорят, что изучат возможность пересмотреть ограничение, посмотрев на то, как это скажется на производительности, но ничего конкретного не обещают.

​Ведущий разработчик uBlock Origin Реймонд Хилл отметил в интервью The Register, что решение Google удивлять не должно: блокировка рекламы идет вразрез с интересами главного бизнеса поисковика. Хилл даже обнаружил: в официальных документах, поданных владельцем поисковика, Alphabet, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США говорится прямо об угрозе блокировки рекламы для доходов Google.

Лишив пользователей эффективных методов управления отображением контента в своем браузере, Google подтолкнет некоторых из них к установке конкурирующих продуктов, в которых таких проблем нет - например, Firefox, Brave или Opera.

Напомним, что Google добавила в Chrome полезную функцию.