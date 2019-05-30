В Фастове отец вместе с другом в течение двух лет насиловал своих малолетних дочерей. Полиция уже направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого.

В прокуратуре Киевской области сообщили, что отец двух девочек с 2016 года по ноябрь 2018 года вместе со своим товарищем систематически вступали в половые сношения, насиловали, развращали и удовлетворяли половую страсть неестественным способом с его малолетними дочерьми и их малолетней подругой.

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Секс с детьми обвиняемые снимали на видео и распространяли в различных закрытых группах в мессенджерах, получая за это деньги. Дети росли с отцом, так как их мама умерла от тяжелой болезни. Досудебное расследование завершено. 30 мая прокуратура направила обвинительный акт в Фастовский горрайонный суд Киевской области для рассмотрения.

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Сейчас обвиняемый отец малолетних потерпевших находится под стражей. Второй подозреваемый оплатил залог в размере 350 тыс грн и вышел из-под стражи. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

К сожалению, дети и женщины нередко становятся жертвами насильников, и самое страшное, что на такое может пойти близкий человек. Ранее пьяный отец изнасиловал дочь на глазах у жены с ребенком на руках. Также в России учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю девочку.