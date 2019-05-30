"У нас две войны": Зеленский встретился с сенатором США [ Редактировать ]
30 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом. Стороны обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду. Владимир Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Верховную Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство, сообщает пресс-служба АП.
"Если бы этот Парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - подчеркнул глава государства.
Еще один вопрос, который поднимался во время встречи, - ситуация на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмен заложниками. Владимир Зеленский рассказал, что свою первую рабочую поездку как президент совершил Луганскую область - к военным на передовые позиции.
Он также особо отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.
Кроме того, 30 мая Зеленский встретился с семьями пленных украинцев. Также президент сформировал делегацию в Трибунале ООН по делу против России.
по теме
Курт Волкер озвучив позицію Вашингтона щодо України
Курт Волкер озвучив позицію Вашингтона щодо України. Напередодні спецпредставник Держдепу США дав брифінг за допомогою телемосту
Курт Волкер озвучив позицію Вашингтона щодо України
Напередодні спецпредставник Держдепу США дав брифінг за допомогою телемосту. То що заважає врегулюванню ситуації на Донбасі? І на чиєму боці США у конфлікті Києва і Будапешта?
Освобождение украинских моряков: США сделали резкое заявление России
Также дипломаты требуют от РФ освободить три захваченные суда
Волкер отчитался Белому дому о поездке на инаугурацию Зеленского
По словам Волкера, он видит возможности для продвижения общих интересов Украины и США
В США предложили увеличить помощь Украине в оборонном бюджете
Из указанной суммы 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений