30 мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом. Стороны обсудили политическую ситуацию в Украине, в частности досрочные выборы в Верховную Раду. Владимир Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Верховную Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство, сообщает пресс-служба АП.

"Если бы этот Парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - подчеркнул глава государства.

Еще один вопрос, который поднимался во время встречи, - ситуация на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмен заложниками. Владимир Зеленский рассказал, что свою первую рабочую поездку как президент совершил Луганскую область - к военным на передовые позиции.

Он также особо отметил активную позицию Сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

Кроме того, 30 мая Зеленский встретился с семьями пленных украинцев. Также президент сформировал делегацию в Трибунале ООН по делу против России.