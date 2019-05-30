Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, которые незаконно содержатся в России и находятся в плену пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму. Об этом говорится на официальном сайте президента.

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"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших парней", - обратился Владимир Зеленский к участникам во время встречи.

Глава государства сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Президент подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский созвал СНБО, а также что Зеленский сформировал делегацию в Трибунале ООН по делу против России.