Зеленский сформировал делегацию в Трибунале ООН по делу против России [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о формировании украинской делегации в Международных судах по искам против России, сообщает пресс-служба главы государства.
Первым указом №338 глава государства поручил образовать делегацию Украины для участия в слушаниях Международного суда ООН о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Дело о финансировании Россией терроризма в Гааге рассмотрят 3-7 июня.
Так, главой делегации назначена замглавы МИД Украины Зеркаль Елена Владимировна. Также в состав делегации вошли:
- Ченцов Всеволод Валерьевич - посол Украины в Нидерландах. Будет заместителем главы делегации;
- Золотарева Оксана Вадимовна - замдиректора Департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД;
- Иванчик Иван Николаевич - замглавы Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта - начальник отдела экономической, инновационной и инвестиционной политики в области морского и речного транспорта МИД;
- Кондратов Андрей Викторович - первый заместитель генерального директора "Черноморнефтегаза";
- Лопатюк Сергей Николаевич - заместитель директора Департамента - начальник отдела организации юридическго обеспечения административно-хозяйственной деятельности Департамента юридического обеспечения Администрации Госпогранслужбы;
- Нежнова Светлана Владимировна - генеральный директор "Черноморнефтегаза";
- Смирнов Владислав Анатольевич - первый заместитель начальника Регионального управления - начальник штаба Регионального управления морской охраны ГПСУ.
Ранее президент Украины назначил секретаря СНБО, а также Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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