Статистика Украины о количестве жертв в ДТП ежегодно поражает. Люди в авто могли бы выжить, если бы были пристегнуты.

По данным исследований в Украине, ремни безопасности используют 23% автомобилистов.

Наиболее сознательные водители - в столице, почти 53% пользуются ремнями безопасности. В Днепре - 26%, в Харькове - 14%. Аутсайдером в этом списке стал Хмельницкий - всего 9% водителей используют ремни безопасности.

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Статистика шокирует - в 2018 году в ДТП погибли более 3 тысяч украинцев, еще более 30 тысяч - травмировались. В патрульной полиции пояснили, что человеческих жертв было бы вдвое меньше, если бы пользовались ремнями безопасности.

"Ремни безопасности спасают, какая бы это ни была скорость. Система безопасности в авто без ремня может нанести большие травмы, чем могла бы от него уберечь", - пояснил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Мифы о ремнях безопасности

На заднем сиденье пристегиваться необязательно

В полиции развенчивают этот миф - во время столкновения непристегнутый пассажир может убить того, кто сидит впереди.

При аварии лучше вылететь из машины, чем оказаться в ловушке

Полицейские убеждают, что это худший сценарий. Шансы выжить - мизерные.

При путешествиях на небольшие расстояния ремни безопасности не нужны

По статистике, 75% процентов случаев гибели водителей случаются в пределах 15 километров от их домов.

"У нас одна из худших статистик в Европе. Ежедневно погибает девять человек. Это почти футбольная команда каждый день. Наша кампания "За безопасные дороги" разместила сейчас почти 200 билбордов в Украине с двумя изображениями: синяком от ремня безопасности и сечением паталогоанатома", - подчеркнул директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко.

Ранее сообщалось, что водительские права будут выдавать украинцам по новым правилам.