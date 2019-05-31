Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за музыкального продюсера Потапа, продолжает подогревать интерес поклонников к своей личной жизни в Instagram.

Так как влюбленные больше не скрывают своих чувств, Настя активно делится фотографиями с медового месяца, сопровождая их трогательными признаниями в любви супругу. Так, недавно звезда опубликовала снимок с их пышной свадьбы и поделилась с подписчиками своими эмоциями.

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Настя рассказала о том, что они с Потапом решили сообщить о своем романе, в первую очередь, с помощью музыки и творчества, а также пожелала всем подписчикам обрести настоящее счастья в глазах любимого человека.

Фанаты звездной пары, умиленные искренним признанием Насти, в свою очередь, пожелали супругам огромной любви и взаимопонимания.

"Трогательно, до слез", "Не могу на вас наглядеться", "Берегите друг друга и не забывайте", "Очень красивые слова! Будьте счастливы и ждем пополнения!".

Ранее мы писали о том, сколько стоила свадьба Потапа и Насти, а также как долго они планировали торжество.