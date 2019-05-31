"Пришло время рассказать": Каменских растрогала откровенным признанием [ Редактировать ]
Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за музыкального продюсера Потапа, продолжает подогревать интерес поклонников к своей личной жизни в Instagram.
Так как влюбленные больше не скрывают своих чувств, Настя активно делится фотографиями с медового месяца, сопровождая их трогательными признаниями в любви супругу. Так, недавно звезда опубликовала снимок с их пышной свадьбы и поделилась с подписчиками своими эмоциями.
Настя рассказала о том, что они с Потапом решили сообщить о своем романе, в первую очередь, с помощью музыки и творчества, а также пожелала всем подписчикам обрести настоящее счастья в глазах любимого человека.
Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье🥰 Я очень вас люблю и делюсь с вами своим каждым днем в социальных сетях, в своих влогах💜 Я рада рассказывать вам о всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное мы с @realpotap хотели сохранить только для нас двоих🙏 Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь💕 Мы любим вас бесконечно и именно поэтому, когда пришло время, мы решили рассказать вам о самом важном чувстве с помощью музыки и нашего творчества 💖 Любовь — это великое и возвышенное чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью... Взгляд которого заставляет ваше сердце биться быстрее❤ Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и испытывать невероятное счастье ❤ Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становиться неотъемлемой частичкой вашей вселенной 🐻💎 Photo: @sergiomazurini #endlesslove #bearanddiamond
Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Фанаты звездной пары, умиленные искренним признанием Насти, в свою очередь, пожелали супругам огромной любви и взаимопонимания.
"Трогательно, до слез", "Не могу на вас наглядеться", "Берегите друг друга и не забывайте", "Очень красивые слова! Будьте счастливы и ждем пополнения!".
Ранее мы писали о том, сколько стоила свадьба Потапа и Насти, а также как долго они планировали торжество.
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