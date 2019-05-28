Известный украинский артист Алексей Потапенко отправился в путешествие со своей супругой Настей Каменских. С отдыха артист публикует много фотографий с возлюбленной.

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Так последнее фото с женой сделано на пляже. Потап подписал снимок так: "Как мало нужно для счастья".

Напомним, утром перед свадьбой Потап выложил в Instagram новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной Насти. А также бывшая супруга Потапа высказалась о событии.