Благодійний фонд "Таблеточки" привітав пацієнтів "Охматдиту" з міжнародним Днем захисту дітей [ Редактировать ]
Сьогодні - Міжнародний день захисту дітей. Щоб розважити малечу, яка тимчасово перебуває на лікуванні, до однієї із київських лікарень завітали волонтери.
Як все було - розповість Лариса Зубенко.
Повітряні кульки, клоуни, гучна музика й малюнки на асфальті. Сьогодні волонтери зробили все, щоб пацієнти київської лікарні "Охматдит" відчули святковий настрій. Від самого ранку подвір'я онкогематологічного відділення не впізнати.
"Нам в универе рассказали, что такое будет проходить, в принципе, чуть-чуть посвятили в детали и предложили. Интересно и приятно помогать другим людям!"
Організатори заходу - благодійний фонд "Таблеточки" - запевняють: піднесений емоційний стан дітей прискорює одужання.
"Фонд "Таблеточки" на протяжении всего года проводит различные праздники, мастер-классы для деток для того, чтобы разряжать обстановку и для того, чтобы дарить им положительные эмоции для того, чтобы отвлекать их от болезненных процедур и в этом нам помогают волонтеры, студенты - цирковой академии, академии искусств. Любой, на самом деле, желающий может присоединиться, поделиться своим временем и талантом с детками", - зазначила Ольга Мазур, лідерка команди комунікацій благодійного фонду "Таблеточки".
На свято волонтери запросили всіх пацієнтів "Охматдиту". Серед них - дяв'ятирічна Альбіна. Вона вже пів року перебуває на лікуванні в токсикологічному відділенні. Діагноз дівчинки - хронічна ниркова недостатність. Та сумувати в лікарні маленьким пацієнтам не дають так звані лікарняні клоуни. Це волонтери, які кілька разів на тиждень навідуються в "Отхматдит".
"Играют, иногда на День рождения приходят к некоторым детям, вчера приходили".
"Коли дітям даруєш сміх, радість, розслаблення, - вони бачать клоунів, вони можуть на них перекласти якість свої болі, вони дуже люблять нам робити уколи, вони дуже люблять робити процедури. І коли додаєш ось такої атмосфери в лікарню - настрій у дитини покращується, і біохімія і лікування проходить у дитини простіше і легше", - зазначила Ольга, волонтерка.
Не лише розваги, а й психологічна реабілітація та навчання. Керівництво "Охматдиту" запевняє - із маленькими пацієнтами працюють психологи та педагоги, щоб ті, за довгий термін лікування, не втратили соціальні навички.
"У нас є свої психологи, свої вихователі, які також займаються дітками. Ми нещодавно для дітей в онкогематологічних відділеннях розпочали з ними заняття, тому що вони довготривало тут перебувають і коли позволяє їм час, коли вони без маніпуляцій, - ми намагаємося бути поруч із ними. Разом з ними в палатах перебувають реабілітологи, психологи, з ними працюють викладачі", - розповідає Ірина Садовяк, головний лікар національної дитячої лікарні "Охматдит".
Окрім конкурсів і розваг, сьогодні волонтери підготували для малечі солодкі подарунки.
по теме
На жіночому форумі обговорили проблеми Інституту педіатрії, акушерства та гінекології
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології потребує негайного ремонту. Допомогти лікарні взялися жінки. Де візьмуть гроші?
У Києві стартував міжнародний кінофестиваль "Молодість"
Церемонія відкриття свята відбувалася в кінотеатрі "Київ" - хто із зірок приїхав і які фільми привезли?
У Києві провели міжнародний турнір з міні-футболу
Дня міста у Києві відбувся турнір із міні-футболу. Участь брали команди з кількох країн Європи - який результат показали спортсмени?
"Пробіг під каштанами": 1537 річницю Києва відзначили благодійним марафоном
З самого ранку кияни та гості міста пробігли "Марафон під каштанами". То ж хто став переможцем, і яка головна мета змагань?
У Києві матері воїнів вшанували пам'ять загиблих українців
У столиці матері загиблих воїнів АТО та героїв Небесної Сотні поклали квіти до стіни пам'яті, а також пройшли ходою центром Києва