Сьогодні - Міжнародний день захисту дітей. Щоб розважити малечу, яка тимчасово перебуває на лікуванні, до однієї із київських лікарень завітали волонтери.

Як все було - розповість Лариса Зубенко.

Повітряні кульки, клоуни, гучна музика й малюнки на асфальті. Сьогодні волонтери зробили все, щоб пацієнти київської лікарні "Охматдит" відчули святковий настрій. Від самого ранку подвір'я онкогематологічного відділення не впізнати.

"Нам в универе рассказали, что такое будет проходить, в принципе, чуть-чуть посвятили в детали и предложили. Интересно и приятно помогать другим людям!"

Організатори заходу - благодійний фонд "Таблеточки" - запевняють: піднесений емоційний стан дітей прискорює одужання.

"Фонд "Таблеточки" на протяжении всего года проводит различные праздники, мастер-классы для деток для того, чтобы разряжать обстановку и для того, чтобы дарить им положительные эмоции для того, чтобы отвлекать их от болезненных процедур и в этом нам помогают волонтеры, студенты - цирковой академии, академии искусств. Любой, на самом деле, желающий может присоединиться, поделиться своим временем и талантом с детками", - зазначила Ольга Мазур, лідерка команди комунікацій благодійного фонду "Таблеточки".

На свято волонтери запросили всіх пацієнтів "Охматдиту". Серед них - дяв'ятирічна Альбіна. Вона вже пів року перебуває на лікуванні в токсикологічному відділенні. Діагноз дівчинки - хронічна ниркова недостатність. Та сумувати в лікарні маленьким пацієнтам не дають так звані лікарняні клоуни. Це волонтери, які кілька разів на тиждень навідуються в "Отхматдит".

"Играют, иногда на День рождения приходят к некоторым детям, вчера приходили".

"Коли дітям даруєш сміх, радість, розслаблення, - вони бачать клоунів, вони можуть на них перекласти якість свої болі, вони дуже люблять нам робити уколи, вони дуже люблять робити процедури. І коли додаєш ось такої атмосфери в лікарню - настрій у дитини покращується, і біохімія і лікування проходить у дитини простіше і легше", - зазначила Ольга, волонтерка.

Не лише розваги, а й психологічна реабілітація та навчання. Керівництво "Охматдиту" запевняє - із маленькими пацієнтами працюють психологи та педагоги, щоб ті, за довгий термін лікування, не втратили соціальні навички.

"У нас є свої психологи, свої вихователі, які також займаються дітками. Ми нещодавно для дітей в онкогематологічних відділеннях розпочали з ними заняття, тому що вони довготривало тут перебувають і коли позволяє їм час, коли вони без маніпуляцій, - ми намагаємося бути поруч із ними. Разом з ними в палатах перебувають реабілітологи, психологи, з ними працюють викладачі", - розповідає Ірина Садовяк, головний лікар національної дитячої лікарні "Охматдит".

Окрім конкурсів і розваг, сьогодні волонтери підготували для малечі солодкі подарунки.