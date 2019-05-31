Украина начала переговоры о введении безвизового режима с Коста-Рикой. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованного на странице в Facebook.

Впервые в истории отношений между Украиной и Коста-Рикой прошли консульские консультации. В частности, стороны проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав граждан и компаний.

"С целью институализации решения коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе", - сказано в сообщении.

В этом месяце Украина провела переговоры с двумя странами касательно безвизового режима.