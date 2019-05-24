БПП переименуют [ Редактировать ]
Политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг и сменить свое название на "Европейскую солидарность", сообщил "Интерфакс-Украина".
"Новое название партии "Европейская солидарность", - сказали агентству источник в партии в пятницу.
Как сообщалось, партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" проведет очередной съезд 31 мая. А пятницу, 24 мая, проходит так называемый "технический съезд", посвященный выборам в объединенные территориальные громады.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отменил два указа. А также Горковенко обжалует указ Зеленского.
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