Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности.

Глава государства напомнил, что позавчера он посетил шахту "Лесная" в Львовской области, где погибли два горняка, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Два года назад погибли 8 горняков на шахте "Степная" ГП "Львовуголь". Недавно погибли 17 шахтеров на шахте "Схидкарбон" у Луганска. Это все наши люди. Проблемы в угольной отрасли имеют общие корни, где бы они ни возникали", - подчеркнул президент.

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Глава государства отметил, что за последнюю неделю он побывал в двух местах, где гибнут украинцы.

"Если на фронте убивают пули и снаряды, то в тылу - безответственность, бесхозяйственность и коррупция", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Сегодня проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

"Цена вопроса очень велика - безопасность и благосостояние наших людей", - отметил президент.

Владимир Зеленский констатировал, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшился на 47%. Украинская экономика критически зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.

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"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков. С 1 июля должен заработать очередной этап рынке электроэнергии.

"Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины вцелом. Об этом нас предупреждают международные партнеры", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил главу Госпогранслужбы. А также Зеленский назначил начальника Службы безопасности.