Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа. Первый - про увольнение замглавы СБУ Виталия Маликова. Второй - освобождение Маликова с должности руководителя Антитеррорестического центра при СБУ. Третий - об увольнении Олега Валендюка с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и области.

Напомним, Зеленский назначил членов СНБО Украины. А также Зеленский назначил начальника Службы безопасности.