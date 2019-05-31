Зеленский подписал три указа по СБУ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа. Первый - про увольнение замглавы СБУ Виталия Маликова. Второй - освобождение Маликова с должности руководителя Антитеррорестического центра при СБУ. Третий - об увольнении Олега Валендюка с должности начальника главного управления СБУ в Киеве и области.
Напомним, Зеленский назначил членов СНБО Украины. А также Зеленский назначил начальника Службы безопасности.
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