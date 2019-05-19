С момента появления на экранах первого фильма о Гарри Поттере прошло уже 18 лет, и, спустя 8 фильмов и 2 спин-оффа, актёры, сыгравшие в Поттериане, изрядно изменились. Newsyou.info предлагает взглянуть, как они выглядят сейчас.

Том Фелтон (Драко Малфой)

Гарри Меллинг (Дадли Дурсль)

Шон Биггерстафф (Оливер Вуд)

Джошуа Хердман (Грегори Гойл)

Бонни Райт (Джинни Уизли)

Эванна Линч (Полумна Лавгуд)

Хью Митчелл (Колин Криви)

Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс)

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