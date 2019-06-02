Фото: twitter.com/boxingscene

Мексиканский тяжеловес Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) перед трибунами переполненного Madison Square Garden одержал героическую победу над Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Перед тем, как рефери остановил поединок, британец четырежды побывал в нокдауне. Таким образом, Руис нанес первое поражение Джошуа в карьере, но и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. До статуса абсолютного чемпиона ему лишь не хватает WBC, которым на данный момент владеет Деонтей Уайлдер.

Предлагаем вашему вниманию видео исторического нокаута, которое точно взбодрит боксерскую общественность:

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