Джошуа - Руис: видео нокаута [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/boxingscene
Мексиканский тяжеловес Энди Руис-младший (33-1, 22 КО) перед трибунами переполненного Madison Square Garden одержал героическую победу над Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).
Перед тем, как рефери остановил поединок, британец четырежды побывал в нокдауне. Таким образом, Руис нанес первое поражение Джошуа в карьере, но и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. До статуса абсолютного чемпиона ему лишь не хватает WBC, которым на данный момент владеет Деонтей Уайлдер.
Предлагаем вашему вниманию видео исторического нокаута, которое точно взбодрит боксерскую общественность:
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