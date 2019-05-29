Дочь легендарного итальянского футболиста Андреа Пирло сбила машина. Инцидент произошел на днях в центре Турина. 13-летнюю девочку доставили в больницу, где врачи обнаружили у нее несколько ушибов.

В понедельник, 27 мая, Пирло принял участие в благотворительном матче, который прошел в Турине.

Андреа Пирло большую часть карьеры выступал за "Милан" (с 2001 по 2011 годы), с которым дважды становился чемпионом Италии и два раза победил в Лиге чемпионов. В составе национальной команды Пирло провел 116 матчей и забил 13 мячей, выиграл золото чемпионата мира-2006 и серебро чемпионата Европы-2012.

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