Сенсация года: Руис одержал сокрушительную победу над Джошуа [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/boxingscene
Мексиканец Энди Руис-младший (32-1, 21 КО) сенсационно нокаутировал в 7-м раунде Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и стал новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
29-летний боксер захватил центр ринга и грамотно качал корпусом, не позволяя титулованному британцу во всю использовать преимущество в длине рук.
Первый звоночек прозвенел в третьем раунде, когда Джошуа отправил на канвас ринга Руиса, однако мексиканец достаточно быстро восстановился, и через мгновение рефери дважды начинал отсчет уже для британского спортсмена.
Развязка поединка наступила в 7 раунде. Руис выдал серию сокрушительных ударов, после которых его оппонент не смог продолжить бой. Счастью мексиканца не было предела, ведь его победа стала исторической, а дебют Джошуа в США - провальным.
Читайте также: Тайсон прозвал Ломаченко "танцором балета"
по теме
Конгресс США представил законопроект о поддержке территориальной целостности Украины
В Палате представителей Конгресса США представили проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении статуса главного военно-политического союзника США
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году
Легендарный вратарь завершил карьеру
Вратарь "Арсенала" Петр Чех официально завершил карьеру
Перед Белым домом самоубийца поджег себя
В США на лужайке перед Белым домом мужчина попытался совершить акт самосожжения