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Мексиканец Энди Руис-младший (32-1, 21 КО) сенсационно нокаутировал в 7-м раунде Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и стал новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

29-летний боксер захватил центр ринга и грамотно качал корпусом, не позволяя титулованному британцу во всю использовать преимущество в длине рук.

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Первый звоночек прозвенел в третьем раунде, когда Джошуа отправил на канвас ринга Руиса, однако мексиканец достаточно быстро восстановился, и через мгновение рефери дважды начинал отсчет уже для британского спортсмена.

Развязка поединка наступила в 7 раунде. Руис выдал серию сокрушительных ударов, после которых его оппонент не смог продолжить бой. Счастью мексиканца не было предела, ведь его победа стала исторической, а дебют Джошуа в США - провальным.

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