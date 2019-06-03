2 июня боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, 2 июня одного оккупанта было уничтожено.

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"С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта КАМЕНКА в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", - добавили в штабе ООС.

Раньше сообщалось о том, что боевики из минометов обстреляли украинских военных. А также боевики размещают тяжелое вооружение возле жилых домов на Донбассе.