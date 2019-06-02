Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей [ Редактировать ]
Украинская сторона совместного центра координации и контроля сообщила, что на неподконтрольных украинскому правительству территориях боевики России продолжают обстрелы населенных пунктов. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали уничтожение в населенном пункте Веселое Донецкой области уничтожения крыши восточной и северной стороны гаража.
"Представители Миссии увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. А также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде возле гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения", - сообщили в штабе ООС.
В ОБСЕ считают, что повреждения были образованы недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса "Конкурс", которая была выпущена с западного направления.
"Наблюдатели видели пожилого мужчину с бинтовими повязками на левой ноге, левой руке и спине; он представился жителем указанного дома. По его словам, ранения он получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома", - добавили в штабе.
Проведя анализ профиля рельефа местности между позициями украинских военных и повреждения хозяйственной постройки был сделан вывод о причастности к данному преступлению вооруженных формирований РФ.
"Подтверждением указанного вывода может служить боевое назначение указанного в отчете СММ ОБСЕ типа вооружения, поскольку данный образец является дорогостоящим и предназначен исключительно для огневого поражения бронированной техники", - отметили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что боевики из минометов обстреляли украинских военных.
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