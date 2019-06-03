Дочь исполнительницы Ирины Салтыковой столкнулась с агрессивной собакой, которая изуродовала ее лицо. Алиса (так зовут девушку) подробно рассказала кошмарную историю на своей странице в Instagram.

Она пишет, что случай произошел около полугода назад. На дочь звезды 90-х напала овчарка. Ирина и Алиса отправились погулять, и встретили овчарку, которая набросилась на девушку. В схватке с животным она сильно пострадала:

"Меня покусала за лицо овчарка, фото не буду публиковать, так как зрелище не для слабонервных. Были разорваны верхняя и нижняя губа, перегрызена рука, поскольку от зверя пришлось отбиваться. Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она, окровавленную меня, посадила в машину и привезла в клинику", - поделилась дочь артистки в микроблоге.

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Алиса пишет, что им очень повезло - в больнице дежурил пластический хирург, который срочно провел операцию. Проснувшись после наркоза, Алиса увидела результат работы врача. Она опасалась, что навсегда останется с изуродованным лицом. Но медики все сделали аккуратно. Реабилитация шла успешно, но произошла деформация губы, так как в местах разрывов образовалось много рубцовой ткани.

Однако 26 мая хирурги провели повторную операцию. После нее шрам полностью исчез. Алиса опубликовала фотографию, на которой рубца совершенно не видно. Она поблагодарила медиков, которые вернули ей былую красоту.

А также обратилась к пользователям соцсети, которые ложатся на пластические операции ради лучшей внешности и призвала их не идти на риск без нужды.

Стоит отметить, что с детства дочь Ирины Салтыковой жила в Лондоне, где училась и занималась музыкой. В Великобритании девушка выпустила несколько клипов, но не смогла завоевать большую популярность. Поэтому она переехала к маме в Россию, где продолжает творить. Девушка очень начала часто общаться с Ириной Салтыковой - они даже вместе появлялись на светских вечеринках.

Раньше сообщалось о том, что киевлянин изуродовал лицо товарища. А также под Киевом мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка.