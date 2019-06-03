"Конфетки": дочки Кошевого покорили поклонников (фото) [ Редактировать ]
Известный комедийный актер Евгений Кошевой не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Однако на этот раз он опубликовал фото двух своих дочерей. Примечательно, что сделал это в День защиты детей.
Фотографии появились на личной странице Кошевого в социальной сети Instagram.
Варвара и Серафима одеты в нарядные белые платьица, в обоих накрашенные губы, а у младшей на голове необычный обруч. Обе девочки позируют, как настоящие модели.
До свята готові😂 люблю @_varvara_koshevaya_ і Сімку😘😘😘 дякую @yalta_k #зднемзахистудітей
Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi)
Поклонники активно взялись комментировать фотографию и подметили сходство девочек с Евгением Кошевым:
"Женя, старшая дочь - копия ты", "Как такое возможно, чтобы девочки взяли все самое красивое от родителей. Красавицы", "Детки-конфетки", "Красотки", "Жека красава".
Раньше сообщалось о том, что жена Кошевого в купальнике покорила пользователей сети.
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