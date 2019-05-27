Известный комедийный актер Евгений Кошевой столкнулся с агрессивными поклонниками. Комик рассказал в интервью о нападении, в котором едва не пострадал. Недавно толпа пьяных людей бросилась на артиста и его товарищей во время поездки.



Как сообщил Евгений Кошевой, разъяренные фанаты заметили участников "Квартала 95" на заправке, остановившись рядом на своем автомобиле. Нетрезвые мужчины пытались спровоцировать артистов на конфликт, желая сфотографироваться, тогда как сами знаменитости были не в настроении.

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"Вышли несколько чертей и говорят: "Ну что, пацаны, устроим КВН?". Мы им: "Давайте вы поедете своей дорогой, мы - своей", - признался Евгений Кошевой. Получив отказ, группа молодых людей разозлилась ещё сильнее. По словам юмориста, толпа начала обгонять и прижимать его автомобиль. Один из нападавших даже вытащил оружие и начал "тыкать стволом в окно".



Егений Кошевой подчеркнул, что некоторых людей алкогольные напитки "просто убивают", провоцируя неадекватное поведение.

"А если еще и ствол есть, так куча пьяных пацанов, то почему бы не пуститься во все тяжкие и не поехать кого-нибудь лупануть ?! Это свинство и трусость, я считаю", - отметил комик. Он добавил, что в его случае удалось обойтись без плачевных последствий.

Евгений Кошевой добавил, что уже давно не участвовал в крупных разборках. Все конфликты и драки закончились в студенческие годы. По словам артиста, события минувшей молодости закалили характер и отучили его бояться схваток.

"Был случай, после которого я ничего и никого не боюсь. Я разочаровался в людях. Как говорила черепаха Тортилла Буратино: "Драться надо - так дерись!" - завершил Евгений Кошевой.

Однако даже после бурной юности юморист не стал абсолютно бесстрашным.

Раньше сообщалось о том, что жена Кошевого в купальнике покорила пользователей сети.