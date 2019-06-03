Конституционный совет Алжира отменил президентские выборы, которые должны состояться 4 июля, сообщает DW.

Основанием для отмены выборов стало то, что двум кандидатам, подавшим документы для участия в выборах, отказали в регистрации. В то же время в Конституционном совете, который отвечает за проведение выборов в Алжире, не уточнили причин отказа в регистрации кандидатов.

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Reuters отмечает, что основанием для отказа стало то, что они не смогли предъявить 60 тысяч подписей избирателей, необходимых для регистрации Конституционный совет призвал временно исполняющего обязанности президента Абделькадера Бенсалеха назначить новую дату выборов.

Напомним, в апреле Абделькадер Бенсалех сменил на посту президента Абдель Азиза Бутефлику, который после 20-летнего единоличного правления объявил о своей отставке. Он возглавлял страну с 1999-го года. В 2013 году он перенес инсульт и с тех пор крайне редко появлялся на публике и ни разу не произносил длительных торжественных речей. Бенсалех должен был выполнять обязанности главы государства в течение 90 дней и подготовить проведение выборов 4 июля. Действие его мандата завершается 9 июля, однако теперь из-за отмены выборов переходный период в Алжире может длиться дольше.

Раньше сообщалось о том, что в ЦИК Украины зарегистрировали еще 9 кандидатов на парламентские выборы.