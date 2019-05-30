Роспуск Рады: в КСУ назвали дату рассмотрения дела о законности указа президента [ Редактировать ]
Конституционный суд Украины назвал дату рассмотрения дела о законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ в четверг, 30 мая.
4 июня 2019 года состоится заседание Большой палаты КСУ, которая рассмотрит "вопрос относительно определения формы конституционного производства в деле по представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского".
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Позже появилась информация о том, что решение обжалуют в суде.
по теме
Зеленский намерен внести в парламент законопроект о референдуме
В команде президента наработано уже несколько законодательных инициатив
Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал еще один иск
Суд зарегистрировал два ходатайства о досрочном роспуске парламента за день
Парубий созывает экстренное заседание парламента
Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента
Депутаты предложат Зеленскому принять закон об открытых списках - СМИ
Депутаты предложат Зеленскому принять закон об открытых списках, но при условии снижения проходного барьера
Комитет Верховной Рады рассмотрел предложения об инаугурации
Регламентный комитет рекомендовал рассмотреть все семь постановлений о дате инаугурации президента