Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 54 КО) прокомментировал поражение своего главного обидчика Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в бою с мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО).

Легендарный боксер уверен, что поражение закалит характер британца и сделает его более сильным и опытным.

"Чемпионы на личном, корпоративном или правительственном уровне переживают поражения и многие из них вернулись еще сильнее. История повторяется, Энтони Джошуа, но поражения закаляют характер.

Мои поздравления новому и первому мексикано-американскому чемпиону в супертяжелом весе", - написал Кличко на своей странице в Twitter.

Champs on a personal, corporate, or governmental level have gone through defeats and bounced back, and became even stronger! History repeats @anthonyfjoshua and defeat builds character. Congrats to the new, and 1st Mexican/American, Heavyweight champion @Andy_destroyer13 — Klitschko (@Klitschko) 2 июня 2019 г.

Напомним, что Руис эффектно нокаутировал Джошуа, став первым в истории Мексики чемпионом мира в супертяжелом весе. Боксер завладел четырьмя поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.