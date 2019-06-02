Фото: twitter.com/boxingscene

В ночь с 1 на 2 июня мексиканский тяжеловес Энди Руис (33-1, 22 КО) поверг в шок всю боксерскую общественность, одержав героическую победу над Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Статистический портал Compubox опубликовал статистику ударов в поединке. Согласно ней, Энди Руис выбросил на 30 силовых ударов больше, чем его оппонент. При этом процент попаданий лучше именно у мексиканца: из 206 ударов 56 достигли цели, против 47/176 у британца.

Джошуа лучше работал джебом, что неудивительно, так как "AJ" имел преимущество в размахе рук. Правда, это не помогло ему избежать поражения.

Фото: boxingscene.com

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