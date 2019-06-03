На согласительном совете в понедельник, 3 июня, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук призвал депутатов немедленно рассмотреть законопроекты, представленные Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Стефанчук заявил, что хочет избежать политической агитации и будет говорить о том, что беспокоит команду нового главы государства.

В частности, он напомнил, что на прошлой неделе Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте и направил письмо на имя главы ВР с просьбой безотлагательно рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 180 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов.

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"И кроме этого на прошлой неделе мы внесли на регистрацию законопроект о внесении изменений в закон Украины о выборах народных депутатов по обеспечению избирательных прав военнослужащих", - добавил представитель президента.

Стефанчук обратился к парламентариям с просьбой о сотрудничестве по этих законопроектах, поскольку они были определены как неотложные.

В свою очередь Парубий ответил, что выступления на согласительном совете это не агитация, а позиция глав фракций, которые получили доверие в обществе, а речь вице-спикера Ирины Геращенко о заложниках была не агитацией.

"Все законопроекты, которые были предложены президентом, конечно будут предложены внести в повестку дня сессии, хотя некоторые законодательные инициативы удивляют", - сказал спикер Рады.

"В частности, закон об импичменте - это просто переписанные нормы украинского регламента. Но, несмотря на мощную законодательную деятельность президента, даже этот законопроект мы предложим включить в повестку дня сессии и конечно все законодательные инициативы президента, которые определены как неотложные, мы будем рассматривать в сессионном зале", - подчеркнул он.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский потребовал отчет о первых шагах СБУ через две недели. А также Зеленский уволил главу Госпогранслужбы.