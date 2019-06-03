И.о. главы СБУ Украины Иван Баканов рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я хотел бы сообщить о том, что сегодня прошла встреча с президентом Украины. На которой президент поставил четкую задачу для СБУ. Первое - это преодолеть коррупцию. Так как именно она мешают функционированию государства, безопасности и справедливости страны. Больше не будет никаких "крышующих", "смотрящих" не за какими бизнесами. Служба не будет обращать внимание ни на какие фамилии и регалии", - сказал Баканов.

В это же время на сайте президента Украины сообщили о том, что Зеленский потребовал от и.о главы СБУ отчета о проделанной работе через две недели.

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"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности председателя СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди. Поэтому важно, чтобы они работали на Украине - независимо от фамилии президента.

"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил глава государства.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил главу Госпогранслужбы, а также назначил начальника СБУ.