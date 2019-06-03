Критична ситуація в Ізмаїлі на Одещині. Уже наступного місяця там може зупинити роботу відділення променевої терапії місцевої лікарні. Без медичної допомоги тоді залишаться сотні онкохворих. У чому проблема - з'ясував Андрій Анастасов.

Дунайська обласна лікарня в Ізмаїлі. У відділенні променевої терапії лікуються онкохворі з півдня Одещини. Головне обладнання апарат "Агат-С": із радіоактивним кобальтовим елементом. Ним опромінюють ракові пухлини. Знімати на відео пристрій заборонено.

"Зона облучения! Не пускаем: не имеем права".

Але вже в Липні спливає термін використання цього елементу: він відслужив відведені п'ятнадцять років. Джерело випромінювання необхідно терміново замінити - тобто придбати новий кобальт. Інакше відділення не зможе працювати.

"Мы пойдем на пенсию, мы найдем, чем нам заниматься! А больные: кто сможет - поедет в Одессу. А кто не сможет - будет умирать, будет высокая смертность", - говорить Ольга Болютова, заввідділення променевої терапії Дунайської обласної лікарні.

Тутешні пацієнти здебільшого із сільської місцевості кажуть: відповідне лікування в приватних клініках їм не по кишені. Навіть на поїздку до обласного онкодиспансеру та проживання там немає грошей. Тому дуже стурбовані.

"Потому что мы уже старые пенсионеры и не можем ходить, и денег мало нам платят Как я смогу поехать в Одессу", - говорить Марія Кулінська, жителька Болградського району.

"Тут утром такая очередь: все приезжают со всех районов! А если уберут - это просто Беда будет для нас", - говорить Валентина Седукіна, жителька Болграда.

Ціна питання шість з половиною мільйонів гривень. саме стільки коштує кобальтовий елемент. Із проханням виділити гроші лікарі звертаються до чиновників уже кілька місяців. Проте поки що безрезультатно.

"Мы находимся на финансировании Одесского областного совета. Ну, и естественно, если нам выделят эти деньги, мы поменяем источник", - говорить Тетяна Мітюкова, заступниця головлікаря Дунайської обласної лікарні.

Відділення лікарні відвідав депутат облради від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Шкаровський. Каже, звернувся із запитами до профільних департаментів і комісій. Проблема, мовляв, уже вирішується: на найближчу сесію облради чиновники мають підготувати відповідні документи.

"Даже если они не внесут в сроки, в которые положено вносить свои решения на сессию, я готов его внести с голоса прямо в зале и завести эти деньги на это оборудование И вернуть вторую жизнь этому аппарату еще на пятнадцать лет а людям пятнадцать лет не переживать о том, что они не смогут получать качественное лечение", - говорить Вадим Шкаровський, депутат Одеської облради, "опозиційна платформа - За життя".

Про те, що відділення ні в якому разі не можна закривати, свідчать і офіційні дані: щороку тут лікується близько трьохсот пацієнтів.