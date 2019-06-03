Убийство мальчика полицией: мама показала последнее фото Кирилла [ Редактировать ]
В сети появилось последнее фото 5-летнего Кирилла Тлявова, который получил смертельные ранения от полицнйских в Переяслав-Хмельницком. Его опубликовала мама мальчика Татьяна.
Она также поблагодарила всех, кто поддерживал семью и попросила не присылать никаких денежных средств, ведь этим уже не поможешь.
"Всем огромное спасибо за веру, поддержку и помощь. Не стало нашего солнышка. Большая просьба не присылать никаких денег, они уже ничем не помогут", - написала мама мальчика под опубликованным фото в Facebook.
А тем временем под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.
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