В сети появилось последнее фото 5-летнего Кирилла Тлявова, который получил смертельные ранения от полицнйских в Переяслав-Хмельницком. Его опубликовала мама мальчика Татьяна.

Она также поблагодарила всех, кто поддерживал семью и попросила не присылать никаких денежных средств, ведь этим уже не поможешь.

"Всем огромное спасибо за веру, поддержку и помощь. Не стало нашего солнышка. Большая просьба не присылать никаких денег, они уже ничем не помогут", - написала мама мальчика под опубликованным фото в Facebook.

А тем временем под зданием МВД украинцы устроили акцию протеста против правоохранительных органов и начали приносить свечи вместе с цветами.