"Никакой попытки замять дело": Зеленский отреагировал на убийство ребенка [ Редактировать ]
1 июня в Переявлав-Хмельницком полицейские ранили из огнестрельного оружия пятилетнего мальчика. В понедельник, 3 июня, ребенок умер. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на случившееся. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook.
"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакой попытки замять это дело", - написал президент.
Напомним, что под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка. Мальчик трагически скончался.
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