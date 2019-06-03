Люди несут цветы под здание МВД / Фото: из Facebook

1 июня в Переявлав-Хмельницком полицейские ранили из огнестрельного оружия пятилетнего мальчика. В понедельник, 3 июня, ребенок умер. Подозрение полицейским переквалифицировали в умышленное убийство.

На смерть мальчика украинцы начали с возмущением реагировать, публикуя гневные посты в социальных сетях. Пользователи требуют максимального наказания для правоохранителей, а также приносят свои соболезнования близким и родным мальчика.

Один из соседей семьи, в которой случилось страшное горе, рассказал, что хорошо знал Кирилла. Пятилетний мальчик был добрым и послушным, а его родители очень порядные. Мужчина также принес свои соболезнования.

Также к зданию Министерства внутренних дел украинцы несут цветы, свечи и игрушки в память убитого Кирилла. Ко всему, активисты жгут фаера со словами "полиция убивает детей".

Напомним, что под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка. Мальчик трагически скончался.