Война на Донбассе: боевики несут потери [ Редактировать ]
3 июня боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 3 июня один оккупант был ранен", - рассказали в ООС.
Раньше сообщалось о том, что боевики из минометов обстреляли украинских военных. А также боевики размещают тяжелое вооружение возле жилых домов на Донбассе.
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