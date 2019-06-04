Євросоюз продовжить антиросійські санкції [ Редактировать ]
ЄС має намір продовжити антиросійські санкції через анексію Криму ще на рік. За інформацією агентства Bloomberg, з такою пропозицією виступила очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Мовляв, ЄС не визнає і засуджує насильне приєднання Росією українського півострова.
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