В понедельник, 3 июня, на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись сразу 4 автомобиля: микроавтобус Volkswagen LT 35, легковые автомобили Toyota Corolla, Daewoo Matiz и Skoda Fabia, передает golos.ua.

Все 4 автомобиля ехали по проспекту со стороны ул. Космонавтов в направлении Жуковского кольца. Сразу за перекрестком с ул. Прибугской, в районе так называемого "Креста", микроавтобус притормозил в общем потоке транспорта. Ехавшая следом Corolla также притормозила, а вот водитель Daewoo остановиться не успел и врезался сзади в Toyota, которая в свою очередь ударила остановившийся впереди микроавтобус. После этого в Daewoo сзади въехала еще и Skoda.

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В результате ДТП пострадал четырехлетний ребенок, ехавший в Daewoo. С травмой живота скорая отвезла пострадавшего в Областную детскую больницу. О состоянии ребенка ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина попала под колеса авто, а также в Одессе произошло жуткое ДТП.