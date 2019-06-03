Масштабное ДТП в Николаеве: столкнулись четыре авто [ Редактировать ]
В понедельник, 3 июня, на проспекте Богоявленском в Николаеве столкнулись сразу 4 автомобиля: микроавтобус Volkswagen LT 35, легковые автомобили Toyota Corolla, Daewoo Matiz и Skoda Fabia, передает golos.ua.
Все 4 автомобиля ехали по проспекту со стороны ул. Космонавтов в направлении Жуковского кольца. Сразу за перекрестком с ул. Прибугской, в районе так называемого "Креста", микроавтобус притормозил в общем потоке транспорта. Ехавшая следом Corolla также притормозила, а вот водитель Daewoo остановиться не успел и врезался сзади в Toyota, которая в свою очередь ударила остановившийся впереди микроавтобус. После этого в Daewoo сзади въехала еще и Skoda.
В результате ДТП пострадал четырехлетний ребенок, ехавший в Daewoo. С травмой живота скорая отвезла пострадавшего в Областную детскую больницу. О состоянии ребенка ничего не известно.
Ранее сообщалось, что в Днепре женщина попала под колеса авто, а также в Одессе произошло жуткое ДТП.
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