В воскресенье, 2 июня, в одном из сел Старосамборского района Львовской области произошло ДТП с пострадавшими, передает golos.ua.

Около восьми часов вечера у дороги перевернулся микроавтобус марки Volkswagen: водитель не справился с управлением. Пострадала 53-летняя женщина, которая ехала в транспортном средстве. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошло масштабное ДТП, а также в Днепре BMW протаранил Renault и влетел в столб.