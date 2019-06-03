Под Львовом перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 июня, в одном из сел Старосамборского района Львовской области произошло ДТП с пострадавшими, передает golos.ua.
Около восьми часов вечера у дороги перевернулся микроавтобус марки Volkswagen: водитель не справился с управлением. Пострадала 53-летняя женщина, которая ехала в транспортном средстве. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Николаеве произошло масштабное ДТП, а также в Днепре BMW протаранил Renault и влетел в столб.
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