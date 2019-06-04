Под Ивано-Франковском произошло смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 3 июня, в селе Лесной Коломыйского района на автодороге Н-10 столкнулись два автомобиля: Mazda и Daewoo Nexia, передает westnews.com.ua.
В результате аварии, водитель и пассажир Daewoo от полученных травм скончались на месте.
Пострадавшего водителя Mazda госпитализировали.
Фото: WestNews
Ранее сообщалось, что в Николаеве произошло масштабное ДТП, а также в Киеве полицейский авто спровоцировал ДТП.
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