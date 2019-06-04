Масштабное ДТП под Киевом: пострадали 26 человек [ Редактировать ]
В Боярке под Киевом во вторник, 4 июня, произошло масштабное ДТП с пострадавшими, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Отмечается, что на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Независимости, столкнулись две маршрутки и автомобиль Skoda с прицепом. По словам очевидцев, в маршрутке были пассажиры. Есть травмированные.
"Детали аварии устанавливаются. На месте работают спасатели ГСЧС, врачи и правоохранители", - информирует ресурс.
Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате ДТП пострадало 26 человек. Большинство получили легкие травмы, находясь в маршрутках, у трех человек серьезные травмы требующие стационарного лечения.
Раньше сообщалось о том, что под Львовом перевернулся микроавтобус, а также водитель авто потерял сознание и влетел в бетонную опору.
по теме
Под Запорожьем подростки толкнули товарища под колеса авто (видео)
В Мелитополе подростки толкнули друга на дорогу
В Кривом Роге маршрутка въехала в остановку с людьми (видео)
17 мая на остановке "Юбилейная" в Днепропетровской области произошла авария
ДТП с маршруткой в Харькове: появилась причина аварии
В Харькове маршрутное такси столкнулось с малотоннажным автомобилем, в результате ДТП пострадали 15 человек
Убийство мальчика: один из полицейских отрицает вину
Полицейский, подозреваемый в убийстве 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова, отрицает вину
В Харькове маршрутка влетела в авто, пострадали 15 человек
Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей