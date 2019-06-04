В Боярке под Киевом во вторник, 4 июня, произошло масштабное ДТП с пострадавшими, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Независимости, столкнулись две маршрутки и автомобиль Skoda с прицепом. По словам очевидцев, в маршрутке были пассажиры. Есть травмированные.

"Детали аварии устанавливаются. На месте работают спасатели ГСЧС, врачи и правоохранители", - информирует ресурс.

Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате ДТП пострадало 26 человек. Большинство получили легкие травмы, находясь в маршрутках, у трех человек серьезные травмы требующие стационарного лечения.

Раньше сообщалось о том, что под Львовом перевернулся микроавтобус, а также водитель авто потерял сознание и влетел в бетонную опору.