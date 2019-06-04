Один из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова, отрицает вину. Об этом он сказал на заседании Голосеевского райсуда Киева во вторник, 4 июня, сообщают "Украинские новости".

Полицейский Иван Приходько отрицает, что стрелял в направлении ребенка.

"Я сам отец двух детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в том направлении", - заявил подсудимый.

Также он просит суд не помещать его под стражу.

Адвокат Приходько заявил, что сторона обвинения не доказала причастность его подзащитного к этому преступлению.

В частности, он отметил, что в материалах суда говорится, что свидетель преступления по фамилии Кривошея также осуществлял выстрелы, но ему не сообщено о подозрении.

Защитник просит провести дополнительные следственные эксперименты, чтобы определить, кто именно из фигурантов дела совершил смертоносный выстрел.

Несмотря на заявления Приходько, суд арестовал его на два месяца без права выхода под залог.

Как известно, вторым фигурантом является Владимир Петровец.

Отметим, после смерти ребенка прокуратура переквалифицировала обвинения для полицейских на умышленное убийство. Им грозит пожизненное заключение.

Раньше сообщалось о том, что начался суд на полицейскими, которых подозревают в убийстве ребенка. А также из-за смерти мальчика Министерство внутренних дел отстранило руководителей полиции в Переяслав-Хмельницком. Кроме того, в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, более сотни активистов протестовали под зданием Министерства внутренних дел.