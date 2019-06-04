15 людей постраждали в аварії, яка сталася вранці в Харкові. Приблизно о пів на дев'яту на проспекті Тракторобудівників зіштовхнулися маршрутка та вантажівка. Травмовані пасажири обох автівок.

Наразі всіх їх шпиталізували. Повідомляють, що одна людина у вкрай важкому стані. Причини аварії з'ясовують слідчі. У міськраді вже заявили, що маршрутне таксі проводило пасажирські перевезення без ліцензії.