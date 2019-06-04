60 діб арешту отримав лейтенант Іван Приходько, який причетний до загибелі п'ятирічного Кирила Тлялова. Іншому підозрюваному старшому сержанту Володимиру Петровцю ще обирають запобіжний захід. Державне Бюро розслідувань оголосило поліцейським підозру за статтею "умисне вбивство".

Прокуратура вимагає тримання під вартою без права внесення застави. Нагадаю, трагедія сталася 31 травня в Переяславі-Хмельницькому. За даними слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі, і одна куля випадково влучила в Кирилка, який грався неподалік.

За життя дитини медики боролися кілька днів, але поранення в голову виявилося надто тяжким. Учора хлопчик помер. Очільника Нацполіції Київщини Дмитра Ценова відправили у відставку.

"Від особового складу поліції приносимо співчуття родині загиблого Кирила. Ми розуміємо, що горе батьків безмежне. ми всі є теж батьки і це велике горе", - говорить Сергій Князєв голова Нацполіції України.

"Я, як керівник Київської області несу відповідальність за дії своїх підлеглих. Прошу голову Нацполіції направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме у місця проведення ООС", - говорить Дмитро Ценов, колишній начальник ГУ Нацполіції Київської області.